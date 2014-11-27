Суд залишив у силі рішення щодо "Жовтня": співробітників кінотеатру виселяють - прокуратура

Прокурор Києва Сергій Юлдашев вважає, що столична влада має зробити необхідні кроки для вирішення проблемної ситуації щодо оренди приміщень кінотеатру "Жовтень".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної прокуратури.

В прокуратурі інформують, що Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції від 7 жовтня 2014 року про виселення ТОВ «Кіноман» з приміщень кінотеатру «Жовтень».

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Як заявив Юлдашев, таким чином суд апеляційної інстанції підтвердив правомірність та обґрунтованість доводів прокуратури щодо відсутності у ТОВ «Кіноман» законних підстав користуватися приміщеннями кінотеатру для здійснення своєї господарської діяльності без оформлення у встановленому законом порядку орендних відносин.

«У цьому судовому спорі прокуратура виступила на боці територіальної громади, яка є власником цього майна, та відстоювала виключно її інтереси», - зазначив прокурор.

Як відомо, 13 жовтня, після пожежі у кінотеатрі, Київрада ухвалила рішення передати цілісний майновий комплекс кінотеатру «Жовтень» в оренду ТОВ «Кіноман».

Проте, зазначають в прокуратурі, вказане рішення не розв’язало судовий спір між прокуратурою та ТОВ «Кіноман», оскільки на момент розгляду справи в апеляційній інстанції договір оренди цього комплексу між Департаментом комунальної власності Києва та ТОВ «Кіноман» так і не було укладено.

«Відтак, судді Київського апеляційного господарського суду у цій ситуації прийняли єдине можливе, законне та обґрунтоване рішення. І з огляду на рішення апеляційної інстанції, саме столична влада має сьогодні зробити усі необхідні кроки для вирішення проблемної ситуації щодо оренди приміщень кінотеатру «Жовтень», - сказав Юлдашев.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася увечері 29 жовтня. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

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За підозрою у підпалі кінотеатру "Жовтень" правоохоронці затримали двох студентів 20-ти та 24-х років. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вказані особи перебувають під домашнім арештом.

13 листопада депутати Київради передали цілісний майновий комплекс «Кінотеатр «Жовтень» в оренду трудовому колективу - ТОВ “Кіноман”, яке вже 11 років забезпечує роботу цього закладу кінопрокату, та звільнили його від орендної плати на період до завершення ремонтно-відновлювальних робіт в будівлі. Згідно з рішенням, кінотеатр передано в оренду до 1 квітня 2020 року.