Земельні ділянки в Києві будуть здавати в оренду через аукціон

Про це повідомив голова комісії Володимир Прокопів, передає прес-служба КМДА.

На земельні ділянки, які виставлялись на аукціон, але не були продані, закінчився термін дії експертної грошової оцінки. Щоб не витрачати бюджетні кошти на проведення нової і, зважаючи на не надто сприятливу для продажу землі економічну ситуацію, комісія ухвалила рішення запропонувати віддати ці ділянки в довгострокову оренду.

«Право оренди на ділянки буде виставлено на торги, стартовий розмір орендної плати пропонуємо встановити на рівні 3% від нормативної грошової оцінки. Вважаємо такий варіант цілком прийнятним для інвесторів і вигідним для міста. Інвестору не потрібно буде викладати одразу чималу суму за землю, в нинішніх умовах мало хто може собі це дозволити. А міський бюджет щорічно суттєво поповнюватиметься за рахунок оренди і при цьому ділянка залишатиметься у власності громади», – пояснив голова комісії.

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Володимир Прокопів підкреслив, що розмір стартової орендної плати такий, що в підсумку за 20 років користування ділянкою, орендар в деяких випадках сплатить її повну стартову ціну. В комісії розраховують, що у результаті аукціону розмір орендної плати ще зросте, і місто заробить більше коштів, які будуть спрямовані на реалізацію соціальних проектів.