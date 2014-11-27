ДАІ попереджає: у наступні три доби в Києві сніг, на дорогах ожеледиця

За інформацією гідрометцентру України, у столиці до 30 листопада спостерігатиметься хмарність, опади, на дорогах ожеледиця, й у зв’язку з цим Державтоінспекція закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ м. Києва.

Державтоінспекція просить водіїв зважати на погодні умови, збільшувати дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду, рухатись з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), відмовитись від ризикованих маневрувань.

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«При зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію. Крім того, будьте уважні при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижуйте швидкість, не об'їжджайте транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупиніться і пропустіть людей, які переходять дорогу», - зауважили в УДАІ.

Разом з тим інспектори радять пішоходам мати на одязі світлоповертаючі елементи, що зменшить ризик потрапити в небезпеку на дорозі.