У Кличка пояснили, чому не зобов'язані платити за боргами «Київенерго» перед «Нафтогазом»

З точки зору закону, нове КП не є правонаступником «Київенерго», і це підтвердили аудитори.

Столичне КП «Київтеплоенерго» не повинне платити за боргами приватної компанії «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» тому що не є її правонаступником.

Про це у себе на Facebook написав радник мера Києва і народний депутат Дмитро Білоцерківець, підкресливши, що такі висновки міжнародних аудиторів.

«В історії з безпідставними спробами «Нафтогазу» стягнути з Києва 5 мільярдів гривень боргів «Київенерго» столиця спочатку будувала свою позицію, спираючись на висновки міжнародних аудиторських компаній», – пояснив парламентарій.

Він перерахував чіткі юридичні аргументи, що підтверджують неправомірність дій глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

«По-перше, він ультимативно посилається на одне і те ж, а саме, що на підставі статті 22 Закону України «Про теплопостачання» Київ нібито зобов'язаний забрати борг «Київенерго». Без цього «Нафтогаз» відмовляється підписувати тимчасовий договір з містом на поставку газу.

Представники аудитора з «великої четвірки», проаналізувавши норми законодавства України та відповідну судову практику, роблять висновки, що положення статті 22 не можуть служити приводом для відмови в укладенні договору на постачання газу з містом», – заявив Білоцерківець.

Він підкреслив, що з точки зору закону, нове КП не є правонаступником «Київенерго», і це підтвердили аудитори.

«З точки зору чинного законодавства України, «Київтеплоенерго» не є правонаступником «Київенерго». Нагадаю, що «Київтеплоенерго» було створено на підставі рішення Київради, а не в результаті реорганізації «Київенерго», – підкреслив радник мера Києва.

За його словами, ще одним аргументом, який доводить правоту міської влади, є те, що відповідні положення цього закону і всієї 22 статті не діяли в момент підписання договору про передачу «Київенерго» всієї енергетичної галузі столиці з боку колишнього мера Олександра Омельченка. Відповідно, Київ не міг оцінити і врахувати ризики, які з'явилися при прийнятті даного закону вже після підписання договору.

«Пан Коболєв, такі висновки аудиторів, і ви, як менеджер державної компанії, не маєте права їх ігнорувати. Якщо ви не згодні – нам пряма дорога до суду. Але ще раз попереджаю: якщо ви і далі будете займатися шантажем і вимаганням, ставлячи під удар киян, – будете нести пряму і персональну відповідальність», – підсумував Дмитро Білоцерківець.