У Києві збираються скасувати безкоштовні обіди для молодшої школи

За обіди малюків доведеться платити близько 250 гривень на місяць, а безкоштовне харчування пропонують залишити тільки для малозабезпечених, повідомляє Сегодня.

У 1-4 класах столичних шкіл навчається більше 100 тисяч дітей. Всі вони харчуються безкоштовно. На одну дитину передбачена сума 7 гривень в день.

Тим часом влада розглядають пропозицію про скасування безкоштовного харчування для учнів початкових класів. В цьому році на них у бюджеті Києва було закладено 304 млн грн, але постачальникам їжі вже заборгували 42 млн грн.

"Вже зараз забезпечення харчуванням у школах не відповідає нормам. Скласти повноцінне меню з необхідною кількістю поживних речовин, вітамінів за 7,5 грн неможливо. Продукти суттєво подорожчали - на 60-90%. А сума, яку виділяє місто на харчування, не змінилася. Тобто за ці гроші можна купити в два рази менше продуктів, ніж раніше. Якщо ми зберігаємо безкоштовне харчування, ми не зможемо забезпечити його якість", - пояснює заступник голови КМДА з питань гуманітарної політики Ганна Старостенко.

Експерти кажуть, що обід одного школяра повинен коштувати як мінімум 12 гривень. Тобто за місяць - трохи більше 250 грн.

Директор Асоціації керівників столичних шкіл Юрій Шукевич впевнений, що більшість батьків (70%) мають можливість платити за обіди або давати дитині їжу з собою.

"Яким може бути обід, який коштує всього 7 грн? Грошей на харчування не вистачає. В бюджеті наступного року їх теж не буде більше. Тому від безкоштовного харчування доведеться відмовлятися. Йдеться не просто про те, щоб забрати, а щоб перенаправити ці кошти на потреби, без яких школа не може обійтися: тепло, світло, вода, канцелярія, миючі засоби... Зараз за це батькам доводиться платити зі своєї кишені. Організовувати безкоштовне харчування потрібно тільки для дітей з малозабезпечених сімей - по лінії управління соцполітики виділяти таким сім'ям дотації на харчування", - говорить він.