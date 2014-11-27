У Києві відкрили окрему смугу громадського транспорту для Троєщини

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, смуга розгорнута в межах ділянки дороги від перехрестя просп. Московського з вулицею Лайоша Гавро до Керченської площі.

Рух автодорогами організовано таким чином з метою покращення транспортного обслуговування житлового масиву Троєщина та підвищення ефективності роботи наземного пасажирського транспорту загального користування.

Щоб привернути увагу водіїв до нововведення, крім дорожніх знаків, які інформують про смугу для громадського транспорту, профільне підприємство розмістило на електроопорах додаткові інформаційні постери.

«Троєщина – це один із найбільш густонаселених районів Києва, тому для нас важливо організувати перевезення пасажирів із цього мікрорайону на правий берег вранці і назад увечері максимально швидко і комфортно. Для цього ми впровадили відокремлену смугу. За нашими підрахунками, коли громадський транспорт буде використовувати виділену смугу, час пасажирів у дорозі скоротиться на 15-20%», – зазначив генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель.

Читайте такожКличко: Запуск Подільського мосту буде сприяти сполученню Троєщини з центром містаУ КМДА інформують, що у 2015 році планується внесення комплексних змін до схеми організації дорожнього руху в районі транспортної розв’язки проспект Московський – проспект Оболонський та продовження відокремленої смуги для руху громадського транспорту від вулиці Лайоша Гавро вулицею О.Теліги до Індустріального шляхопроводу.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 р. директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Євген Водовозов на розширеному засіданні колегії КМДА повідомив про плани у 2014 році створити на семи вулицях окремі смуги руху для громадського пасажирського транспорту.

Він нагадав, що окремі смуги для громадського транспорту вже введено на вулицях Саксаганського, Жилянська, Горького, Червоноармійська.

“У наступному році вводяться: на Героїв Сталінграда та бульварі Перова, проспекті Маяковського, Братиславській, проспектах Правди, Червонозоряному, Чоколівському бульварі”, - сказав Водовозов.

Водночас він заявив про низьку ефективність використання таких окремих смуг через численні порушення водіями правил дорожнього руху в частині зупинки, стоянки транспорту.

У зв’язку із цим Водовозов висловив жаль, що в місті досі не відновлено роботу евакуаторів, які б прибирали припарковані з порушенням правил автомобілі із смуг громадського транспорту.

У серпні цього року радник міського голови з питань транспорту Олександр Кава повідомив, що смуга громадського транспорту, що з’єднує житловий масив Троєщина із станцією метро «Петрівка», працюватиме лише в пікові години. «У напрямку метро «Петрівка» – з 07.00 до 10.00, а в напрямку житлового масиву Троєщина – з 17.00 до 20.00», – пояснив Кава.