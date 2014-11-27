Кличко призначив радника з питань розвитку велоінфраструктури столиці
Київський міський голова Віталій Кличко призначив Ксенію Семенову своїм радником з питань розвитку велосипедної інфраструктури.
Як повідомляє прес-служба Департаменту містобудування та архітектури КМДА, відповідне розпорядження мер підписав 26 листопада.
Семенова є координатором з національної роботи Асоціації велосипедистів Києва та проекту «Український інформаційний центр велотранспорту».
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Зазначається також, що за активної співпраці Департаменту з Асоціацією велосипедистів Києва, а також фахівців-транспортників Німецького товариства міжнародного співробітництва в Україні (GIZ), триває робота над упровадженням основних напрямків розвитку велоінфраструктури у Києві.
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Минулого тижня у Департаменті відбулося публічне обговорення загальних підходів до створення велосипедної мережі у Києві та конкретних пріоритетних маршрутів, які планується облаштувати у найближчій перспективі. До обговорення долучилися представники громадських організацій, які опікуються транспортними проблемами та розвитком велоруху в Україні, профільні експерти та велосипедисти.