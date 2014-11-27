У грудні кияни дізнаються нову вартість проїзду в громадському транспорті

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі мера столиці.

“До нового року, у грудні, ми зробимо презентацію, де обґрунтовано пояснимо, чому ми вимушені підняти ціни, наскільки вони будуть підвищені і що будемо робити, аби незахищені верстви населення мінімально відчули це підвищення”, - підкреслив Кличко в коментарі журналістам.

Він знову зазначив, що багато років вартість проїзду у громадському транспорті Києва не підвищувалась, водночас суттєво зросли ціни на енергоносії. “У країні інфляція, у нас велика заборгованість, адже Кабмін не виділяє коштів на компенсацію пільгового проїзду. Ми вимушені піднімати ціну, щоб метро і наземний громадський транспорт у столиці не зупинилися”, - заявив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кличко гарантував проведення публічного обговорення питання про нові тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті.

Днями перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов сказав, що новий тариф на проїзд, зокрема, у Київському метрополітені не буде більшим за 4 грн.

За словами першого заступника голови КМДА, нова вартість проїзду може бути введена не раніше лютого наступного року.