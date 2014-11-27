У Києві сьогодні «мінували» станцію метро, школу, пошту і посольство Канади

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, зокрема, о 8-й годині ранку на спецлінію «102» надійшло повідомлення про закладення вибухівки у загальноосвітній школі на Оболоні.

За викликом терміново виїхала слідчо-оперативна група районної міліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, дільничні інспектори міліції. «При обстеженні приміщення освітнього закладу та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було. Евакуйовано 5 осіб», - йдеться в повідомленні.

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Пізніше, на початку 12-ї години дня, до столичної міліції зателефонував анонім і повідомив, що «заміновано» станцію метро «Кловська». Далі аналогічні повідомлення оператори служби «102» прийняли щодо відділення «Укрпошти» у Дніпровському районі Києва та посольства Канади (Шевченківський район).

Наразі правоохоронці обстежують названі псевдомінером об’єкти на предмет виявлення вибухових пристроїв, зазначили у ВЗГ.

Розпочато комплекс заходів, спрямованих на встановлення особи, яка надала неправдиву інформацію.