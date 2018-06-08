У КП «Міський магазин» відзвітували про стабільне збільшення прибутку

Також повідомляється, що недавно був презентований середньостатистичний план розвитку підприємства, де покроково прописані цілі і завдання «Міського магазину».

Прибуток комунального підприємства «Міський магазин» збільшується щорічно – лише за минулий рік приріст склав 2,3 млн гривень.

Про це розповів директор підприємства Андрій Андрущенко в інтерв'ю «Українським новинам».

«За минулий рік КП «Міський магазин» отримав прибуток у 16,9 мільйонів гривень, що на 2,3 мільйона більше, ніж в 2016 році. На цей рік у фінансовому плані прописаний прибуток 17,5 мільйонів, а на 2019 рік – більше 19. Нам вдалося збільшити мінімальну заробітну плату на підприємстві в 2,3 рази – до 7788 гривень на місяць, а з липня піднімемо її до 9418 гривень. Це дозволяє нам зберегти цінних фахівців. Середня ж зарплата співробітників «Міського магазину» становить 12226 гривень», – розповів директор КП «Міський магазин».

За його словами, нещодавно був презентований середньостатистичний план розвитку підприємства, де покроково прописані цілі і завдання «Міського магазину».

«Основні пункти такі: реалізація програми «Доступні продукти», впровадження карти місць розміщення пересувної торгівлі, реконструкція приміщення книгарні «Сяйво книги» і розвиток на її основі однойменного інтернет-магазину. Тепер детальніше. За програмою «Доступні продукти» ми встановлюємо торгові намети для продажу продукції за цінами товаровиробників. Поступове збільшення таких торгових місць дозволить нам утримувати ціни на ярмарках Києва на мінімально можливому рівні. Зараз ми проводимо аналіз роботи пересувної дрібнороздрібної торгівлі за 2015-2017 роки, щоб створити карту-схему розміщення торгових місць. Ця карта буде у вільному доступі і легкою для використання. Будь-який бажаючий зможе отримати повну інформацію про об'єкт. Дізнатися, наприклад, номер, термін, суму, на яку укладено договір, побачити фото об'єкту», – зазначив Андрій Андрущенко.

Також директор комунального підприємства розповів, як, на його думку, чиновники повинні боротися з корупційними проявами.

«Перший крок – це максимальна прозорість і відкритість. Наприклад, ми стали здавати в оренду торговельні місця через торги. З кінця 2016 року вже проведено 7 сесій конкурсів. Торги пройшли за 245 лотами за загальну суму 27,1 мільйонів гривень, яка стала рекордною. Ще одні рекордом стала найвища ціна лота від підприємця – 1,012 мільйона гривень. Відзначу, що жодної скарги від учасників торгів не надійшло. Це говорить про абсолютну прозорість конкурсів. Вважаю, що саме так треба боротися з корупційними проявами», – констатував Андрій Валерійович.

Нагадаємо, наприкінці травня мер Києва Віталій Кличко призначив Андрія Андрущенка директором комунального підприємства «Міський магазин». До цього Андрій Валерійович два роки був виконуючим обов'язки керівника підприємства.