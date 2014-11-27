Під час сутичок перед концертом Ані Лорак у Києві постраждали 4 міліціонерів (фото, відео)

Учора в Києві біля національного палацу мистецтв «Україна», де проходив концерт співачки Ані Лорак, під час сутичок постраждали 4 правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

«Учора у Києві під час концерту української співачки Ані Лорак був ініційований конфлікт групою агресивно налаштованої молоді», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «група осіб у кількості близько 100 чоловік вчинили безлад біля входу до центрального концертного залу «Україна», не давали шанувальникам співачки спокійно і безперешкодно увійти до приміщення. В людей летіло каміння та яйця, молодики труїли їх сльозогінним газом. Працівники столичної міліції намагалися припинити протиправні дії агресивних молодиків та не допустити розростання конфлікту».

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«Після заходів з охорони громадського порядку навколо палацу «Україна» до медиків за допомогою звернулися четверо правоохоронців, які отримали різноманітні ушкодження. У теперішній час троє з них знаходяться у лікарняному закладі з діагнозом – «отруєння газом і хімічні опіки дихальних шляхів та слизових оболонок очей різного ступеню». Четвертий працівник міліції отримав травму ноги, наразі він проходить медичне обстеження», - наголошується у повідомленні.

Слідчим відділом Печерського райуправління ГУ МВС України в м. Києві відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За інформацією ЗМІ, вчора від 100 до 300 осіб намагалися зірвати концерт співачки Ані Лорак у палаці "Україна" в Києві. Агресивні молодики зустрічали глядачів, які прибули на концерт, криками "Ганьба!". Також протестувальники зносили огорожі, які встановили правоохоронці на підходах до палацу мистецтв.

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Раніше Ані Лорак уже переносила свої концерти через можливі провокації, незважаючи на обурення активістів, артистка продовжує виступати в Росії.

Також у ЗМІ пройшла інформація про те, що біля палацу «Україна» постраждала журналістка одного з російських телеканалів. Відомості щодо цього внесено до Єдиного обліку повідомлень про злочини та правопорушення і перевіряються працівниками правоохоронних органів у рамках кримінального провадження, яке вже відкрите.