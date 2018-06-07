Київрада планує виділити понад 700 тисяч гривень на новий проект укріплення Поштової площі

Наразі всі і будівельні, і археологічні роботи на Поштовій площі зупинені.

Київська міська рада планує виділити 732,4 тисячі гривень на розробку альтернативного проекту зміцнення конструкцій на Поштовій площі.

Про це «Большому Киеву» повідомила голова комісії Київради з питань культури та туризму Вікторія Муха.

Зазначимо, на засіданні Київради в четвер, 7 червня, обговорювався проект створення археологічного музею на Поштовій площі.

«У нас немає розбіжностей (з усіма фракціями Київради, – ред.) щодо важливості збереження археологічних знахідок та їх музеєфікації. І є чіткий план, якого ми дотримуємося. Напрацювання нашої комісії в першу чергу стосуються того, як зберегти існуючі знахідки, а також ті, які ще знайдуть при розкопках. Крім того ми пропонуємо зміцнити тимчасові конструкції, оскільки вони загрожують життю людей, які тут працюють. Це зараз вкрай важливо, оскільки на даний момент там склалася складна ситуація: в районі Поштової площі є ґрунтові води, вібрація від руху поїздів метрополітену, знову ж близькість Дніпра також є ризиком для проведення по сусідству такого типу робіт», – розповіла ініціатор проекту створення музею.

За словами депутата, на даний момент існують висновки фахівців – без зміцнення ґрунтів проводити роботи на цій ділянці дуже небезпечно. Також в проекті рішення прописано виділення 732,4 тисяч гривень для розробки проекту зміцнення конструкцій на Поштовій площі для подальших археологічних розкопок.

«Ми просто не можемо рухатися далі, оскільки ризикуємо не тільки історичною спадщиною, але й життями людей. Тому ми запропонували створити комунальне підприємство «Центр консервації археологічних знахідок». Таку ж пропозицію, тільки на державному рівні, від міста озвучував заступник голови КМДА Олексій Резніков на парламентських слуханнях на тему збереження археологічних знахідок. Про ці позиції знають і підтримують в Інституті археології. Крім того, з нами солідарні всі міжнародні фахівці, до яких ми зверталися. Ці експерти приїздили до Києва і були на місці розкопок», – підкреслила голова комісії Київради з культури і туризму.

За її словами, наразі всі і будівельні, і археологічні роботи на об'єкті зупинені.

«Наша головна теза – рішення і концепцію повинні розробити не депутати, а профільні фахівці. В першу чергу над проектом повинні працювати археологи і музейники. І тільки вони можуть дати фінальний висновок», – підсумувала Вікторія Муха.