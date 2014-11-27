Біля Ради тривають нечисленні мітинги

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі парламенту на Площі Конституції зібралося близько 200 мітингувальників, серед яких представники так званого “Кредитного майдану”, які вимагають ухвалити рішення щодо виплат валютних кредитів за старим курсом гривні.

Читайте такожСьогодні Порошенко запропонує кандидатуру Яценюка на посаду прем'єра – ЛуценкоТакож біля ВР перебувають декілька осіб з прапорами Народного Руху України та декілька автомобілів активістів Автомайдану.