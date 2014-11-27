У КМДА заявили, що проїзд у метро має коштувати 15 гривень

У Київській міській державній адміністрації вважають 15 грн економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у метро.

Про це на круглому столі в Американській торговельній палаті повідомив заступник Київського міського голови Ігор Ніконов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Економічно обґрунтований тариф на метрополітен, я думаю, гривень 15. Але, звичайно, ніхто на це не піде. Ми плануємо, що разова поїздка коштуватиме близько 4 гривень, безумовно з дисконтами за передоплатою", - розповів Ніконов.

Читайте такожВартість проїзду у столичному метро не буде вищою за 4 гривні - Ніконов

Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко прогнозує підвищення ціни на проїзд у метро на початку 2015 р.