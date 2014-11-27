У КМДА заявили, що проїзд у метро має коштувати 15 гривень
11:19, 27 листопада 2014Київ
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Заступник голови КМДА зазначив, що столична влада не піде на таке підвищення: планується, що разова поїздка коштуватиме близько 4 гривень.
У КМДА заявили, що проїзд у столичному метро має коштувати 15 гривень / Фото УНІАН
У Київській міській державній адміністрації вважають 15 грн економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у метро.
Про це на круглому столі в Американській торговельній палаті повідомив заступник Київського міського голови Ігор Ніконов, передає кореспондент РБК-Україна.
"Економічно обґрунтований тариф на метрополітен, я думаю, гривень 15. Але, звичайно, ніхто на це не піде. Ми плануємо, що разова поїздка коштуватиме близько 4 гривень, безумовно з дисконтами за передоплатою", - розповів Ніконов.
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Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко прогнозує підвищення ціни на проїзд у метро на початку 2015 р.
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