Кличко у Вашингтоні провів зустріч з керівництвом Світового банку: обговорили співпрацю

Віце-президент Світового банку Сіріл Мюллер зазначив, що банк має позитивний досвід співпраці з Києвом і налаштований на подальшу реалізацію інвестиційних програм.

Світовий банк зацікавлений в подальшій співпраці з Києвом та реалізації проектів з розвитку транспортної інфраструктури, логістики роботи міського транспорту, технологій з енергозбереження.

Про це йшлося під час зустрічі у Вашингтоні мера української столиці Віталія Кличка з віце-президентом Світового банку Сірілом Мюллером, передає прес-служба мера.

«Ми вже маємо спільно реалізовані проекти і розраховуємо на подальшу співпрацю. Нам треба і далі оновлювати та розвивати транспортну інфраструктуру столиці, втілювати нові проекти в сфері громадського транспорту, а також проекти державно-приватного партнерства», - відзначив Кличко.

Сіріл Мюллер зазначив, що Світовий банк має позитивний досвід співпраці з Києвом і налаштований на подальшу реалізацію інвестиційних програм. Сьогодні експерти банку готують рекомендації щодо логістики роботи міського транспорту, зокрема, руху автобусів. І через 3 місяці представлять свої напрацювання в Києві. Також Світовий банк зацікавлений в успішному втіленні проекту державно-приватного партнерства з будівництва сучасної лікарні в Києві. Його реалізацію столиця розпочала за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

У Вашингтоні відбулися зустрічі Кличка і з американськими політиками - главою відділу Державного департаменту США, що відповідає за відносини з Україною, Йорганом Ендрюсом, з конгресменами Девідом Прайсом та Пітером Роскамом, а також зустріч з експертами американського аналітичного центру Фонд Маршалла.

«На всіх зустрічах йшлося про процеси, що відбуваються в Україні. Про те, на чому нам треба зосередитися, щоб досягти прогресу в перетвореннях, - відзначив Кличко. – І я на наголошував на тому, що нам і далі потрібна підтримка. Бо Україні було б надто складно без підтримки тих країн, які хочуть бачити її демократичною, розвинутою, європейською державою. Окремо наголошувалося в розмовах на боротьбі з корупцією, яка є великим викликом для України і стоїть на заваді подальшим реформам та перетворенням. Сподіваюся, Верховна Рада ухвалить закон про антикорупційний суд. Цього очікують сьогодні всі партнери, які підтримують і допомагають Україні», - відзначив Віталій Кличко.

Також під час зустрічей у Вашингтоні мер Києва говорив про необхідність посилення санкцій проти Росії. «І ми розуміємо: щоб санкції мали потужний ефект, треба об‘єднувати зусилля якомога більшої кількості країн», - сказав Кличко.

Зустрінеться мер Києва у Вашингтоні і з конгресменом Ліндсі Гремом та керівництвом Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Також у Сполучених Штатах Віталій Кличко відвідає місто Канастота. Там він візьме участь в урочистій церемонії введення в Міжнародний зал боксерської слави.

Мер Києва, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBC і за версією видання The Ring, «вічний» чемпіон WBC Віталій Кличко став першим українцем, якого включили до Міжнародного залу та музею боксерської слави (США) у категорії «Сучасні боксери».

Урочисту церемонію відвідають легенди світового боксу Майк Тайсон, Володимир Кличко, Ріддік Боу, Мігель Котто, Марко Антоніо Баррера, Келлі Павлік, Антоніо Тарвер, Серхіо Мартінес, брати Спінкс, Крісті Мартін та багато інших.

Міжнародний зал боксерської слави - це зал слави і музей боксу, де вшановують боксерів, промоутерів та всіх, хто зробив значний внесок у розвиток світового боксу.