Київрада вимагає від «Нафтогазу» повернути гарячу воду киянам, погрожуючи відрізати офіс НАК від комунікацій

Київська міська рада готова до радикальних дій, якщо до наступного тижня НАК «Нафтогаз України» не відновить гаряче водопостачання киянам. Про це сьогодні під час брифінгу розповів заступник Київського міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

«Наразі ми шукаємо шляхи врегулювання ситуації із НАК «Нафтогаз України», яка відмовляється укладати угоду на постачання енергоносіїв столиці. Вчора ми офіційно запросили керівника НАК на пленарне засідання. Ми хочемо почути, чому кияни сьогодні без гарячої води та як бачать розв’язання цієї патової ситуації у «Нафтогазі». Якщо керівництво компанії відмовиться прийти, ми будемо діяти радикально», – зазначив Володимир Прокопів, передає прес-служба КМДА.

Якщо до 1 серпня угоду на постачання газу між НАК «Нафтогаз України» та комунальним підприємством «Київтеплоенерго», яке тепер має забезпечувати містян теплом і гарячою водою, не буде укладено, частина будинків столиці може лишитися без світла. Окрім того, під загрозою зриву опалювальний сезон у Києві. Наразі без теплої води залишилися лікарні, дитячі садочки, пансіонати для літніх людей, інтернати.

«Сьогодні киян змушують заплатити більше мільярда гривень чужих боргів. Для міста це 15 нових дитячих садочків, які можна звести з «нуля». Ми можемо за ці кошти забезпечити місцями в дошкільних навчальних закладах в середньому 4 тисячі маленьких киян, і тим самим повністю нівелювати чергу до дитсадків, яка існує сьогодні. По-суті, «Нафтогаз» взяв у заручники киян, шантажуючи неіснуючими фінансовими зобов’язаннями», – зазначив голова фракції «Солідарність» у Київраді Андрій Странніков.

Він також наголосив, що киян змушують сплатити суму пені і штрафів, яка рахується винятково за компанією, яка раніше надавала послуги із забезпечення тепла – «Київенерго». І до новоствореного КП «Київтеплоенерго» немає жодного відношення.

«Столиця запропонувала вирішити це питання у суді, який має поставити крапку і дати чітке трактування закону. Але до цього комунальне «Київтеплоенерго» має отримувати газ, а кияни мають бути забезпечені всіма необхідними послугами. Також сьогодні ми отримали висновки міжнародних консалтингових структур, які підтверджують позицію нашої громади», – зазначив народний депутат України, радник Київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

Питання вирішуватимуть також і на державному рівні. Депутати Верховної Ради України уже звернулися до Антимонопольного комітету, прем’єр-міністра та голови парламенту.