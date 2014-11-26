Вулиці Фрунзе в Києві повернуть історичну назву
19:22, 26 листопада 2014Київ
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Комісія Київради з питань культури та туризму підтримала проект рішення про повернення історичної назви вулиці Фрунзе.
Фрунзе перейменують в Кирилівську / ru.wikipedia.org
За словами секретаря комісії Київради з питань культури та туризму Павла Бригинця, тепер ця вулиця буде називатися Кирилівська, передає "Сьогодні".
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"Історична назва цієї вулиці відома з 1869 року завдяки Кирилівському монастирю, до якого вона веде",- зазначив Павло Бригинець.
Депутат наголосив, що відповідний проект рішення буде внесений до порядку денного одного з найближчих пленарних засідань Київради.
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