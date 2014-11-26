Вулиці Фрунзе в Києві повернуть історичну назву

За словами секретаря комісії Київради з питань культури та туризму Павла Бригинця, тепер ця вулиця буде називатися Кирилівська, передає "Сьогодні".

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"Історична назва цієї вулиці відома з 1869 року завдяки Кирилівському монастирю, до якого вона веде",- зазначив Павло Бригинець.

Депутат наголосив, що відповідний проект рішення буде внесений до порядку денного одного з найближчих пленарних засідань Київради.