Зачиняйте вікна: вітер несе дим з масштабної пожежі у Чорнобилі на Київ - синоптик

Наразі інформації про підвищений радіаційний фон немає.

Вітер несе дим з пожежі у Чорнобильській зоні у бік столиці.

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Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Інформації про підвищений радіаційний фон немає. А ось що нам повинно бути цікаво - напрямок вітру. І вітер у Києві зараз - північний, північно-західний, 6-7 метрів за секунду", - написала вона.

За словами Діденко, це означає, що вітер з боку Чорнобиля, де наразі пожежа охопила ліс, віє на Київ.

Як повідомляв УНІАН, у Чорнобильській зоні, неподалік від захороненого в 1986 році села Копачі Іванківського району палає близько 10 га лісу.

У коментарі УНІАН голова прес-служби Головного управління ДСНС в Київській області Вікторія Рубан повідомила, що виявлені окремі осередки пожежі, але вони знаходяться неподалік один від одного.

До гасіння пожежі залучено 29 одиниць техніки та 126 осіб, авіація вже скинула на палаючий ліс 34 тонни води.