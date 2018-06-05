КМДА вимагає від «Нафтогазу» підписати тимчасовий договір на постачання газу

Київ вимагає від «Нафтогазу» повернути столиці гарячу воду.

Київська адміністрація вимагає від НАК «Нафтогаз України» підписати тимчасовий договір на постачання газу.

Про це стало відомо з посту радника мера Києва та народного депутата Дмитра Білоцерковця в соціальній мережі Facebook за результатом брифінгу в Верховній Раді.

«Кияни та адміністрація міста вимагає від НАК «Нафтогаз» укласти тимчасовий договір з КП «Київтеплоенерго» на постачання газу, щоб забезпечити жителів столиці гарячою водою і, в перспективі, провести своєчасну підготовку до опалювального сезону», – заявив Білоцерковець.

Народний депутат вважає дії «Нафтогазу» шантажем та запевняє, що місто не буде брати на себе борги приватної організації.

«В умовах унікальній ситуації, коли громада Києва повертає собі в управління енергоактиви столиці та змінює постачальника «Київенерго» на КП «Київтеплоенерго», НАК «Нафтогаз» шантажує міськадміністрацію та киян, вимагаючи взяти на себе борги приватної компанії. Це неприпустимо!» – зазначив радник київського міського голови.

За його словами, питання спадковості та структури боргу може вирішувати виключно суд.

«Особливо безглуздо ситуація має виглядає на тлі того, що столиця залишається без гарячої води, а НАК «Нафтогаз» вимагає собі премії в 40 млн доларів, замість оперативної стабілізації енергетичного питання», – обурився Дмитро Білоцерковець.

Нагадаємо, що наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за виплату 45 мільйонів доларів в вигляді бонусів правлінню компанії у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді над російським «Газпромом».