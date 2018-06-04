У Києві Сбербанк Росії здійснив рейдерське захоплення ТРЦ "Магеллан" - ЗМІ

Поліція не діє вже протягом трьох днів конфлікту.

У Києві група невідомих осіб зі зброєю здійснила рейдерське рейдерське захоплення приміщень торгово-розважального центру «Магелан» на користь «Сбербанку Росії», - про це повідомив адвокат орендаря і часткового власника приміщень ТРЦ «Магелан» Олексій Суткевич.

За інформацією Дмитра Лошакова, адвоката компанії-власника ТРЦ, «як стало відомо від співробітників поліції, «тітушок» найняли представники Сбербанку Росії, який у незаконний спосіб оформив право власності на частину торгових приміщень в ТРЦ «Магелан».

Він підкреслив, що «тітушки» Сбербанку Росії загрожують відвідувачам і співробітникам орендарів ТРЦ, поліція не діє.

Незважаючи на те, що ТРЦ залишається захопленим вже третій день, поліція не вжила жодних заходів по відновленню порядку. Як повідомляють співробітники ТРЦ, станом на 4 червня молоді люди погрожують орендарям і вимагають підписати договір на оренду з нібито новим власником. Гіпермаркет Ашан залишається закритим.

Крім того, крім приміщень, за якими йдуть судові розгляди, Сбербанк також захопив земельну ділянку та нерухомість третьої компанії, ніяк не задіяної в судовому спорі. Судові виконавці, за даними журналістів, при вчиненні цих дій були відсутні. Зокрема, як повідомляв Finclub, нападники окупували трансформаторну підстанцію біля торгового центру. Вони навідріз відмовилися пускати в неї представників ТОВ «Шейк», яким належить приміщення. Адвокат ТОВ «Шейк» Олексій Суткевич підтвердив, що «Шейк» володіє трансформаторною підстанцією, а також орендує приміщення в ТРЦ «Магеллан», до яких на сьогоднішній день немає доступу.