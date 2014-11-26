Літак спецпризначення провезуть вулицями Києва

Про це пише Хмарочос.

Протягом 15 років літак використовували для перевезення вищих посадових осіб. Відтепер він стане експонатом музею. Величезний лайнер перевезуть на трейлері вулицями міста. Старт автоколонни розпочнеться опівночі від воріт воєнного сектору Міжнародного аеропорту Бориспіль.

Маршрут руху: Бориспільске шоссе, проспект Бажана, Південний міст, Столичне шоссе, вул. Академіка Заболотного, Кільцева дорога, Жулянський шляхопровід, Повітрофлотський проспект, а далі – на територію музею.

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Для представників ЗМІ колону зупинять між станціями метро “Бориспільська” та “Вирлиця” о 01:00.