У Києві відкрили пам'ятник загиблому на Майдані білорусу Жизневському

На відкритті були присутні батьки Михайла Ніна Василівна і Михайло Петрович.

Раніше мати Жизневського заявляла, що їхня родина в Білорусі зазнає переслідувань від зомбованих російською пропагандою громадян, і тому надання їхньому синові звання Героя України є надзвичайно важливим для них. На думку Жизневської, це допоможе знизити інтенсивність переслідувань

Читайте такожПрезидент підписав указ про присвоєння Героям Небесної Сотні звання Героїв УкраїниТакож з проханням надати Жизневському звання Героя України звернулися білоруські опозиціонери.

Як відомо, до списку нагороджених званням ГерояУкраїни членів Небесної сотні не увійшли троє іноземних громадян - Михайло Жизневський (Білорусь), Зураб Хурція (Грузія) та Давид Кіпіані (Грузія).

Активіст Євромайдану, білорус Михайло Жизневський загинув 22 січня 2014 від кульового поранення під час протистоянь на вулиці Грушевського.