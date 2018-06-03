Кличко: Цього року до "Пробігу під каштанами" долучилися більше 13 тисяч киян

Мер Києва Віталій Кличко дав старт та взяв участь у 26-му благодійному "Пробігу під каштанами". Захід відбувся під гаслом "Біжу заради маленьких сердець".

Кличко відзначив, що бере участь в “Пробігу під каштанами” не вперше і з радістю долучається до подібних акцій. “Це добре, що в таких акціях бере участь велика кількість киян. Цьогоріч до пробігу долучилася рекордна кількість прихильників здорового і бадьорого способу життя - більше 13 тисяч осіб", - сказав він. - Мені - і як меру, і як спортсмену приємно, що Київ стає більш спортивним, більш активним”, - додав Кличко.

Він зауважив, що пробіг є благодійним. Кошти збирають на порятунок маленьких пацієнтів із вадами серця – на придбання необхідного устаткування для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

“Тільки минулого року благодійний “Пробіг під каштанами” зібрав 1,5 млн гривень, за які придбали необхідне медобладнання. І врятували не одне дитяче життя”, - наголосив мер столиці.

До того ж, зауважив Кличко, «Пробіг під каштанами» відкриває можливості продемонструвати свою активність та небайдужість не тільки професійним спортсменам, а й усім мешканцям столиці різного віку – від дітей до людей похилого віку. А також - людям з обмеженими фізичними можливостями.

“Я пишаюсь тим, що Київ має імідж спортивного міста і кожного року в столиці відбувається багато спортивних змагань, зокрема і міжнародного рівня”, - підкреслив Кличко та нагадав, що тиждень тому столиця прийняла фінали Ліги чемпіонів УЄФА, а восени у Києві відбудеться 56 Конгрес Світової боксерської ради (WBC).

Кличко запевнив, що як мер Києва робить усе можливе, щоб якомога більше великих спортивних подій відбувалося в столиці.

Також після пробігу мер вручить нагороди учасникам забігу мужніх, учасникам з ДЦП, спортсменам та найчисельнішій команді. Усього в програмі 5 забігів: для спортсменів, забіг мужніх, пробіг в ходунках, дитячий забіг і благодійний.

"Пробіг під каштанами" – наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. Останніми роками кошти, зібрані під час "Пробігу під каштанами", спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Починаючи з 2002 року участники "Пробігу під каштанами" почали підтримувати Центр та зібрали понад 437 000 доларів, на які було закуплено необхідне клініці обладнання та витратні матеріали.