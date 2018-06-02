Мер висловив подяку комунальникам, які цілодобово працювали, аби забезпечити чистому в столиці.

Мер Києва Віталій Кличко подякував працівникам столичних комунальних служб, які обслуговували заходи Ліги чемпіонів УЄФА та оперативно прибрали місто в ніч після фіналу.

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Привітати комунальників Кличко приїхав на Співоче поле, де для них влаштували концерт.

За словами мера, фінал Ліги чемпіонів відбувся тиждень тому, а українська столиця продовжує отримувати слова вдячності за високий рівень організації цієї спортивної події. Як від фанатів футболу, гостей події, так і від УЄФА.

«Ми з вами зробили свято, яким насолоджувався весь футбольний світ. Пряму трансляцію з «Олімпійського» дивилися понад мільярд людей. До Києва на футбольне свято приїхало близько 30 тис. організованих груп фанів. І ще - близько 100 тис. туристів. 230 тис. людей відвідали містечко «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику. Для порівняння: у Кардіффі, місті де фінал відбувався минулого року, таке ж містечко відвідало 110 тис. людей», - заявив Кличко.

За його словами аеропорти «Бориспіль» та ім. Ігоря Сікорського прийняли рекордну кількість пасажирів. Було залучено до роботи 120 автобусів-шатлів для перевезення організованих груп вболівальників. На три години довше працював київський метрополітен.

Мер висловив подяку комунальникам, які цілодобово працювали, аби забезпечити чистому в столиці. Особливо багато було роботи в місцях дислокацій футбольних фанатів. Всього для прибирання визначених локацій після заходів Ліги чемпіонів було задіяно майже 1400 людей. І вивезли більше 4 тис. кубометрів сміття.

«Це дуже великий обсяг. Я вдячний вам за те, що ви впоралися зі своїм завданням. Кияни, які прокинулися вранці наступного після фіналу дня, побачили чисті вулиці, прибрані парки та сквери. Дехто навіть був шокований, я вам скажу. В кращому сенсі, - підкреслив Кличко. - Я розумію: це важка праця. Але, таким чином ми всі разом робимо наше місто більш комфортним для його мешканців. Та більш привабливим для туристів. Всі, хто тут сьогодні зібрався, зробив - без перебільшення - свій внесок у позитивний імідж Києва як європейської столиці. Красивого, комфортного і доглянутого міста», - звернувся до столичних комунальників Віталій Кличко.