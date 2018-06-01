У «Київтеплоенерго» розповіли, як приймають енергетичний комплекс від «Київенерго»

Процес завершення угоди столиці з ПАТ «Київенерго», яке тривало протягом 16 років, та передача енергетичного комплексу від приватної до комунальної власності – складна і багатоступенева робота. Процедура повернення вже відбувається, виконавцем послуги гарячого водопостачання і централізованого опалення стало комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Про це в інтерв’ю «Українським новинам» повідомив в.о. директора КП «Київтеплоенерго» В’ячеслав Бінд, передає прес-служба КМДА.

За його словами, перехідний етап дуже складний, адже це безпрецедентна історична подія, коли найбільший в Україні енергетичний комплекс переходить від одного управителя до іншого. Уже зараз функцію підготовки до зими та забезпечення стабільного входження в опалювальний сезон виконує КП «Київтеплоенерго».

«Якщо говорити конкретно про роботу комунального підприємства, то формуємо його фактично з нуля. Ми повинні сформувати ресурс підприємства, якого буде достатньо для якісного обслуговування споживачів», – зауважив керівник підприємства.

У березні на пленарному засіданні Київської міської ради, депутати збільшили розмір статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на суму ‎1,2 млрд грн. Це гроші, які пішли на закупівлю протиаварійної техніки і обладнання, оплату енергоносіїв, закупівлю матеріалів для ремонту теплових мереж, заробітну плату робітникам, створення геоінформаційної системи інженерних мереж, тощо. Та слід розуміти, що і цього майна для оперативної та якісної роботи підприємства, яке забезпечує життєдіяльність міста, буде недостатньо.

За словами керівника «Київтеплоенерго», на даний момент на роботу до підприємства перейшли близько 5 тисяч працівників «Київенерго».

«Після переходу ТЕЦ і заводу «Енергія» в міське управління, додасться ще близько 2,5 тис. осіб. Частина побутовців і фінансистів, які займаються розрахунками, до 15 травня працювали у ПАТ «Київенерго» до закриття місяця або на 50% працюють у нас», – зазначив В’ячеслав Бінд.

Він додав, що від переходу на роботу до «Київтеплоенерго» не відмовився ніхто. Зарплата зберіглася, для співробітників майже нічого не змінилося. Вони працюють на звичному обладнанні і техніці.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з вимогою втрутитися у ситуацію з відмовою НАК «Нафтогаз України» забезпечити гаряче водопостачання столиці.

«Ми просимо невідкладно провести нараду на рівні Кабінету міністрів України за участю представників виконавчого органу Київської міської ради, НАК «Нафтогаз України», КП «Київтеплоенерго» та інших залучених сторін для врегулювання ситуації та недопущення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру у місті Києві», – сказано в зверненні Кличка.