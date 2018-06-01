Кличко вручив стипендії юним лауреатам міжнародних та всеукраїнських конкурсів

Стипендії отримали юні творчі кияни, які гідно представили Україну на міжнародних конкурсах у понад 10 країнах світу. Зокрема, в США, Франції, Італії, Угорщині.

Віталій Кличко вручив іменні стипендії міського голови творчим дітям. Стипендії отримали 75 учнів дитячих шкіл естетичного виховання – лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Традицію вручати творчі стипендії 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, започаткували 20 років тому.

Як повідомляє прес-служба мера, цього року на отримання стипендій представляли 130 кандидатур вихованців музичних і хореографічних, художніх та театральних шкіл, шкіл мистецтв та Київської дитячої академії мистецтв. Конкурсна комісія обрала 75 переможців.

«Впевнений – кожен з номінантів був гідний перемоги. Втім - конкурсна комісія обрала 75 переможців. З кожним роком ми збільшуємо кількість таких стипендій. Як і розмір винагороди. Нині вона складає 1000 гривень. Так, сума невелика. Але, сподіваюся, така відзнака стане добрим стимулом для юних талантів, - зазначив мер столиці. - До навчання, вдосконалення та нових творчих перемог. А наше головне завдання - зробити так, аби всі талановиті діти могли реалізуати свої таланти тут - в Україні. Бо саме їм будувати сильну, успішну, талановиту країну!», - зазначив Кличко в коментарі журналістам.

Стипендії отримали юні творчі кияни, які гідно представили Україну на міжнародних конкурсах у понад 10 країнах світу. Зокрема, в США, Франції, Італії, Угорщині.

Міський голова побажав дітям нових творчих перемог та подякував їх викладачам і батькам за наполегливу працю у навчанні та вихованні юних талантів.