Мобільний зв'язок на всіх станціях київського метро з'явиться в наступному році - КМДА
До кінця першого кварталу 2015 року кияни зможуть користуватися мобільним зв’язком на 11 станціях метрополітену та перегонах між ними.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, передає прес-служба КМДА.
«Перший етап інвестпроекту вже завершено – якісний мобільний зв’язок існує на станціях «Політехнічний інститут» та «Вокзальна», а також на перегоні між ними. До кінця першого кварталу 2015 року планується завершити другий етап, який передбачає появу зв’язку ще на дев’яти станціях: «Театральна», «Хрещатик», «Арсенальна», «Дніпро», «Університет», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Золоті Ворота» та «Палац спорту», – повідомив він.
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Загалом, за словами Ніконова, будівництво всієї інфраструктури буде виконано за сім етапів, а введення її в експлуатацію планується завершити до кінця 2015 року. Орієнтовна вартість інвестиційного проекту складає 70 млн. грн.
Інвестиційний конкурс на створення мережі якісного мобільного зв’язку GSM у київському метрополітені, який було проведено містом ще у 2012 році, виграло ТОВ «ЕСУ». Перші проектні роботи з облаштування інфраструктури було розпочато на початку 2013 року.
Станом на сьогодні вже виконано роботи з будівництва, налаштування та тестування першої частини системи. Також побудовано потужний комутаційний вузол, який забезпечуватиме контроль за управлінням системою.