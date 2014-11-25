Мобільний зв'язок на всіх станціях київського метро з'явиться в наступному році - КМДА

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, передає прес-служба КМДА.

«Перший етап інвестпроекту вже завершено – якісний мобільний зв’язок існує на станціях «Політехнічний інститут» та «Вокзальна», а також на перегоні між ними. До кінця першого кварталу 2015 року планується завершити другий етап, який передбачає появу зв’язку ще на дев’яти станціях: «Театральна», «Хрещатик», «Арсенальна», «Дніпро», «Університет», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Золоті Ворота» та «Палац спорту», – повідомив він.

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Загалом, за словами Ніконова, будівництво всієї інфраструктури буде виконано за сім етапів, а введення її в експлуатацію планується завершити до кінця 2015 року. Орієнтовна вартість інвестиційного проекту складає 70 млн. грн.

Інвестиційний конкурс на створення мережі якісного мобільного зв’язку GSM у київському метрополітені, який було проведено містом ще у 2012 році, виграло ТОВ «ЕСУ». Перші проектні роботи з облаштування інфраструктури було розпочато на початку 2013 року.

Станом на сьогодні вже виконано роботи з будівництва, налаштування та тестування першої частини системи. Також побудовано потужний комутаційний вузол, який забезпечуватиме контроль за управлінням системою.