Кличко: Ми відкрили унікальне відділення для реабілітації дітей з обмеженими можливостями

В столиці почало працювати унікальне реабілітаційне відділення санаторно-курортного лікування для дітей з інвалідністю.

Столична влада робить все, щоб діти з обмеженими можливостями отримували належну реабілітацію та лікування. Тому в столиці почало працювати унікальне реабілітаційне відділення санаторно-курортного лікування для дітей з інвалідністю.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час візиту в санаторій “Салют”, розташований у Пущі-Водиці, пише сайт klichko.org.

За словами мера, Київ використовує кращий європейський досвід, щоб пристосувати інфраструктуру столиці для життя людей з інвалідністю. Зокрема, закуповуються трамваї з низькою підлогою, будівлі, які вводяться в експлуатацію, облаштовані пандусами і всім необхідним для зручного пересування людей з обмеженими можливостями. Віталій Кличко підкреслив, що на ці потреби місто щорічно збільшує фінансування. «Важливим питанням є і створення належних умов для лікування та реабілітації людей з інвалідністю. Зокрема, дітей. І до вирішення цієї проблеми ми підходимо комплексно», - сказав Кличко.

Мер нагадав, що санаторій з 2004 року передали до системи охорони здоров’я столиці. При цьому, зауважив столичний голова, приміщення санаторію було занедбаним і в аварійному стані, а згодом понад 10 років заклад не функціонував взагалі.

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За словами Кличка, щоб змінити ситуацію, КМДА та “Фонд розвитку будівельних ініціатив” уклали інвестиційний договір щодо створення умов перебування дітей у дитячих санаторіях “Салют” та “Ялинка”.

Інвестор провів роботи на загальну суму понад 35 млн. гривень. Для відновлення функціонування відділення “Салюту” інвестор витратив понад 26 млн. гривень. Зокрема, тут зробили ремонт, благоустрій території, придбали обладнання, меблі. Крім того, з міського бюджету було виділено 1,7 млн. грн на придбання медичного та технологічного обладнання.

Зі свого боку, благодійники закупили тварин – коня та козу - для проведення сеансів анімалотерапії; а також необхідний інвентар для лікування.

З 14 травня тут відкрили реабілітаційне відділення санаторно-курортного лікування дітей у супроводі законного представника.

У відділенні створені умови для комфортного перебування дітей з обмеженими можливостями. “Всі задоволені - і діти, і батьки. Тут фахівці високого рівня, належні умови для лікування. Ми переконані, що санаторій буде повністю заповнений. Такого санаторію немає в Україні. І це – приклад для інших міст”, - додав Кличко.

Зокрема, в санаторії створена сучасна база для організації медичної, психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з органічним ураженням нервової системи, розладами психіки та поведінки.

Відділення розраховане на 100 ліжок (100 дітей та їх законних представників). Передбачене щорічне лікування дітей психоневрологічного профілю віком від 3 до 17 років. У відділенні два підрозділи: психоневрологічне та реабілітаційно-діагностичне. Тут зможуть лікуватися дітки з дитячим церебральним паралічем, наслідками черепно-мозкової травми, травми спинного мозку, енцефаліту, менінгіту, мієліту, церебро-васкулярної хвороби з порушенням рухової функції, розладами психологічного розвитку. У відділенні надаватиметься медична, психолого-педагогічна, психологічна, логопедична та соціальна реабілітація. Також забезпечене щоденне 5-ти разове харчування.

Перший пробний заїзд дітей розпочався 14 травня. У відділенні зараз знаходиться 34 дитини. Лікування та реабілітація – безкоштовні. Мер Києва поспілкувався з маленькими пацієнтами, їх батьками та медичним персоналом. Всі висловили вдячність міській владі за відкриття такого реабілітаційного відділення.

Мер Києва також подарував дитячому відділенню рідкокристалічний проектор EPSON, який можна використовувати як міні-кінотеатр.