Вартість проїзду у столичному метро не буде вищою за 4 гривні - Ніконов

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов вважає, що новий тариф на проїзд у Київському метрополітені не буде більшим за 4 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ніконов сказав сьогодні на прес-брифінгу після ознайомлення з якістю мобільного зв’язку між станціями «Політехнічний інститут» та «Вокзальна» столичного метро.

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«Думаю, що ціна проїзду в метро складе близько 4 грн - не більше. Але, звичайно, це має ще вирішуватися Київською міськдержадміністрацією і проходити громадські слухання», - сказав він.

«Ми не розглядаємо суму більше, враховуючи нинішню економічну і фінансову ситуацію в країні. Питання найближчим часом буде винесено на громадське обговорення», - зазначив Ніконов.

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За його словами, планується ввести систему проїзних документів, за якими вартість проїзду буде нижчою. Так, нижня планка тарифу, можливо, дорівнюватиме собівартості проїзду - 3 грн 16 коп.

За словами першого заступника голови КМДА, нова вартість проїзду може бути введена не раніше лютого наступного року.