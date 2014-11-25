Вартість проїзду у столичному метро не буде вищою за 4 гривні - Ніконов
За словами першого заступника голови КМДА, планується ввести систему проїзних документів, за якими вартість проїзду буде нижчою.
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов вважає, що новий тариф на проїзд у Київському метрополітені не буде більшим за 4 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ніконов сказав сьогодні на прес-брифінгу після ознайомлення з якістю мобільного зв’язку між станціями «Політехнічний інститут» та «Вокзальна» столичного метро.
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«Думаю, що ціна проїзду в метро складе близько 4 грн - не більше. Але, звичайно, це має ще вирішуватися Київською міськдержадміністрацією і проходити громадські слухання», - сказав він.
«Ми не розглядаємо суму більше, враховуючи нинішню економічну і фінансову ситуацію в країні. Питання найближчим часом буде винесено на громадське обговорення», - зазначив Ніконов.
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За його словами, планується ввести систему проїзних документів, за якими вартість проїзду буде нижчою. Так, нижня планка тарифу, можливо, дорівнюватиме собівартості проїзду - 3 грн 16 коп.
За словами першого заступника голови КМДА, нова вартість проїзду може бути введена не раніше лютого наступного року.