Рішення Київради щодо невизнання боргів за газ порушує закон і має бути змінено - нардеп

Таким чином, на думку депутата Альони Бабак, міська влада намагається уникнути сплати боргів, які, серед іншого, виникли в зв’язку з неплатежами комунальних підприємств.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак (фракція «Самопоміч») вважає, що відмовляючись від боргів за газ, депутати Київради керувалися насамперед політичними мотивами.

«Весь депутатський корпус (Київради – ред.) виключно діяв як політики. Це не економічне рішення однозначно. Тому що не може «Нафтогаз України» відповідно до закону, не побачивши, що є правонаступник по боргах, почати укладати новий договір як з чистого листа по тій самій зоні обслуговування, якою є місто Київ. Тому це рішення не має економічного продовження, і навіть політично, я переконана, воно буде змінено. Тому що ніколи «Нафтогаз» не погодиться на укладення нового договору на постачання газу з новою структурою, не побачивши, в який спосіб будуть погашатися старі борги. Тобто, вони просто не можуть інакше поступити, ніж так, як зазначає для них закон», - вважає народний депутат.

Таким чином, на думку Альони Бабак, міська влада намагається уникнути сплати боргів, які, серед іншого, виникли в зв’язку з неплатежами комунальних підприємств.

«Я розумію, пан Пантелеєв (заступник голови КМДА – ред.) і всі не хочуть, бо вони розуміють, що там і борги комунальних підприємств, які вже були реорганізовані містом Києвом, їх вже немає, і забрати ці борги, тобто це мертві борги. Місто це усвідомлює і намагається маніпулювати такими політичними рішеннями», - припускає вона.

Вирішення ситуації знаходиться в площині конструктивного діалогу між усіма суб’єктами, задіяними в забезпеченні столиці теплом та гарячою водою.

«Тому мають не політики, а виконавці, виконавча влада, КМДА і три підприємства - «Нафтогаз», «Київенерго» і «Київтеплоенерго» - сісти і розділити суму заборгованості кредиторської і дебіторської, чи поетапно, чи в цілому. Тобто, це відповідальність виконавчої влади. Депутати приймають рішення, як їм хочеться, як флюгер, сьогодні популістично, от не приймаємо боргів. Але це рішення не може бути прийнято, тому що закон інакше говорить», - підсумовує Альона Бабак .

Як відомо, відключення гарячого водопостачання в більшості районів Києва відбулося на тлі конфлікту між столичною владою і НАК «Нафтогаз України». Заступник міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів на брифінгу заявив, що Київ не планує брати на комунальне підприємство "Київтеплоенерго" борги ПАТ «Київенерго».

У свою чергу НАК «Нафтогаз України» поінформував, що згідно із законом «Про теплопостачання», разом з передачею теплогенеруючого обладнання від одного суб'єкта до іншого, повинні передаватися і борги за газ, що утворилися в роботі цього обладнання раніше.

У НАК додали, що крім кредиторської заборгованості, «Київенерго» має передати «Київтеплоенерго» дебіторську заборгованість - таким чином, у комунального підприємства будуть джерела для погашення боргів перед «Нафтогазом України».