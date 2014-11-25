У Києві починає роботу парковка з безконтактною оплатою

Як йдеться в повідомленні прес-служби підприємства, з завтрашнього дня водій більше не буде платити за парковку готівкою паркувальнику, оплату можна буде провести через паркомат, спеціальний мобільний додаток або купити паркувальні талони в кіоску "Союздруку", повідомляє Апостроф.

Читайте такожУ Києві стартує реформа парковок: в місто повернуть евакуатори, а колеса знову блокуватимуть

Після здійснення оплати, водій отримає чек або талон, який слід розмістити у лівому нижньому кутку лобового скла автомобіля. Контролювати виконання правил паркування та своєчасність сплати, фіксувати інформацію про машини та заносити її в централізовану базу даних, будуть інспектори КП спільно з співробітниками ДАІ.

За словами виконуючого обов'язки директора КП Андрія Воробйова, готівкові розрахунки за паркування є потенційними джерелами корупції. "Так ми зможемо навчити киян паркуватися і оплачувати стоянку автотранспорту цивілізовано. Це європейська норма і традиція, пора її здійснювати і в Україні", - зазначив він.

Першими скористатися безконтактним паркуванням зможуть водії на вулицях Хмельницького, Пушкінській, Прорізній, Городецького, Заньковецької та площі Франка.

На експериментальних майданчиках вулиць вже встановлено 87 паркоматів. За словами Андрія Воробйова, найближчим часом їх кількість зросте до 500. Розраховуватися за паркування в платіжних терміналах буде можна готівкою або карткою. На паркомати встановлять інформаційні щити, де водії зможуть вивчити нормативно-правове регулювання правил паркування та способи його оплати.

Штраф за неоплачену парковку складе від 124 до 204 грн. Згідно з повідомленням, зараз паркування оплачують тільки 38% автомобілістів, а після реалізації проекту з безконтактним паркуванням прогнозується зростання доходів до 4 млн грн в місяць.