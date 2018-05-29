Президент УЄФА подякував меру Кличку: Все було організовано бездоганно!

Мер Києва Віталій Кличко впорався з організацією фіналів Ліги чемпіонів УЄФА на відмінно, довівши, що столиця України здатна гідно проводити події світового масштабу. Про це за підсумками футбольного свята заявив президент УЄФА Олександр Чеферін.

«Хотів би подякувати Києву і меру Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. Не варто забувати, що це – найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора (відео було записано 27 травня, – ред.), і в попередні дні не було жодної помилки!» – підкреслив голова УЄФА.

За його словами, після ідеально організованого фіналу Ліги чемпіонів, як мінімум половина уболівальників знову повернуться до Києва.

«Спасибі за все! Дякую за гостинність. Я впевнений в тому, що як мінімум половина уболівальників знову повернуться до Києва. Якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати абсолютно будь-яку подію. Ви точно зможете!» – констатував Олександр Чеферін.

Нагадаємо, в суботу, 26 травня, у Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів – 2018. До нього в місті були підготовлені фан-зони і точки збору вболівальників, організовано їх підвезення і безпечне переміщення, а також проведено низку розважальних заходів. За словами Віталія Кличка, вболівальники також оцінили рівень підготовки столиці.

«Перед матчем я мав можливість поговорити з фанатами і чув від них лише позитивні відгуки. Вболівальники і «Ліверпуля», і «Реала» розповідали, що приємно вражені Києвом, його красою і тією атмосферою, яка панує в місті», – заявив Кличко.

Зазначимо, згідно з інформацією Київської міської державної адміністрації, загалом у столиці на період проведення фіналів Ліги чемпіонів приїхали понад 50 тис. уболівальників з різних країн.