Київ довів, що може проводити заходи світового рівня після фіналу Ліги чемпіонів - Кличко​

Мер зустрівся з президентом УЄФА Александром Чеферіном і обговорив з ним підсумки проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Київ, успішно провівши фінал Ліги чемпіонів, довів, що може організовувати заходи світового рівня.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко коментуючи те, наскільки місто впоралося з проведенням великого футбольного свята.

«Сьогодні я можу сказати, що все відбулося дуже добре. Так, ми хвилювалися, адже подій подібного рівня в Києві, в Україні до цього не відбувалося, - відзначив Кличко. - Але ми доклали всіх зусиль, ретельно готувалися, і ми впоралися», - наголосив Кличко.

Мер столиці подякував правоохоронцям за злагоджену і професійну роботу. «Я дякую і керівництву МВС, Національній поліції, СБУ за їхню роботу під час такої великої події. Дякую кожному правоохоронцю, який забезпечував порядок у місті. Це було надзвичайно важливо», - наголосив Віталій Кличко.

Сьогодні мер зустрівся з президентом УЄФА Александром Чеферіном і обговорив з ним підсумки проведення фіналу Ліги чемпіонів. Чеферін відзначив високий рівень організації усіх заходів. «Хотів би подякувати Києву і меру Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів, - відзначив президент УЄФА. - Не треба забувати, що це - найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Я переконаний, принаймні половина вболівальників повернуться до Києва знову», - відзначив Александр Чеферін.

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Він також зазначив, якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати будь-яку подію. «Фінал Ліги чемпіонів - це найбільша подія, тому ви точно зможете», - сказав президент УЄФА.

Володимир Кличко влаштував сьогодні для Александра Чеферіна екскурсію в музей братів Кличків.