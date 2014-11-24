Кияни влаштують віче і толоку до місяця спалення "Жовтня"

18:47, 24 листопада 2014
Київ
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У неділю, 29 листопада, мешканці Києва зберуться на акцію "Місяць без "Жовтня", яка складатиметься з прибирання, концерту та віча.

Кінотеатр Жовтень після пожежі

Про це повідомляє організатор акції - спільнота Врятуй Жовтень - в Facebook.

Учасники акції прибиратимуть завали в одній із зал кінотеатру, розміщуватимуть на фасаді кінотеатру плакати, проведуть віче з прийняттям резолюції, збиратимуть пожертви і проведуть концерт.

Найстаріший кінотеатр столиці "Жовтень" згорів у ніч на 30 жовтня. Вже першого листопада голова МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у підпалі. Пізніше справу про підпал перекваліфікували зі "знищення майна" на "хуліганство".

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