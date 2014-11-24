Кияни влаштують віче і толоку до місяця спалення "Жовтня"

Про це повідомляє організатор акції - спільнота Врятуй Жовтень - в Facebook.

Учасники акції прибиратимуть завали в одній із зал кінотеатру, розміщуватимуть на фасаді кінотеатру плакати, проведуть віче з прийняттям резолюції, збиратимуть пожертви і проведуть концерт.

Найстаріший кінотеатр столиці "Жовтень" згорів у ніч на 30 жовтня. Вже першого листопада голова МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у підпалі. Пізніше справу про підпал перекваліфікували зі "знищення майна" на "хуліганство".