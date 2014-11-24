Київських бізнесменів штрафуватимуть за неприбраний сніг

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

За його словами, за час першого снігопаду в столиці інспектори КП «Київблагоустрій» склали більше 300 попереджувальних приписів власникам підприємств, установ та організацій за невчасне прибирання снігу.

«Згідно із чинними правилами благоустрою Києва, посадові особи та власники установ і підприємств несуть відповідальність за благоустрій прилеглої території. У першу чергу, йдеться про прибирання, вивезення сміття та розчищення площ від снігу в зимову пору року. З боку міської адміністрації здійснюватиметься контроль за виконанням цих зобов’язань і застосуванням відповідних стягнень, оскільки в жодному випадку прибирання території, за які відповідальний приватний власник, не повинно здійснюватися за рахунок міста», – підкреслив він.

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Саме тому в місті діє режим оперативного контролю за станом прибирання міста від снігу та ожеледі. Райони міста поділені на сектори, за кожним з яких закріплений інспектор з благоустрою. Інспектор уповноважений складати протоколи про адміністративні порушення, які тягнуть за собою накладення штрафів. Розмір стягнень для фізичних осіб сягає 1 тис. 360 грн, для громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – до 1 тис. 700 грн.