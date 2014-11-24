Столична влада планує придбати 32 вітчизняні снігоприбиральні машини і 11 тракторів (фото)

Київська влада має намір придбати 32 вітчизняні снігоприбиральні машини.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Також, за словами мера, планується закупити в українських виробників 11 тракторів.

Передбачено, що 6 снігоприбиральних машин столиця придбає вже до кінця цього тижня.

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Крім того, Кличко подякував європейським містам-побратимам Києва, які допомагають українській столиці зі снігоприбиральною технікою.

Наразі Київ отримав дві машини для прибирання вулиць від снігу з Німеччини і найближчим часом очікує прибуття ще кількох машин з європейських країн.

“Вчора ввечері приїхали дві машини, які за символічну плату на моє прохання передав мер Берліна. Машини добре оснащені, сучасні, будуть допомагати у комунальному господарстві Києва чистити вулиці від снігу”, - зазначив Кличко.

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Він запевнив, що влада робитиме все, щоб сніг взимку не створював особливих незручностей і перешкод для киян при пересуванні містом. «Прибираючи перший сніг, всі служби спрацювали оперативно. Це була, так би мовити, генеральна репетиція перед можливим снігопадом, - щоб він не був несподіванкою для всіх комунальних служб. Робитимемо все, аби Київ був комфортним містом”, - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Кличко запевнив, що столичні комунальні підприємства готові до зими та ліквідації наслідків негоди.

За його словами, закуплено сіль для посилання вулиць, а також підготовлено снігоприбиральну техніку. При цьому мер Києва повідомив, що під час кожної своєї поїздки звертався до мерів європейських міст щодо можливості надати снігоприбиральну техніку. Тоді Кличко сказав, що Київ отримав кілька машин з Берліна й очікує на техніку, зокрема, з Мюнхена.