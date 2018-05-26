Кличко зустрівся з мером Мадрида і оприлюднив спільне звернення до мера Ліверпуля (фото)

Віталій Кличко запропонував їй розглянути пропозицію про те, щоб Київ і Мадрид підписали угоду про побратимство двох столиць.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Мадрида Мануелою Кармена. Вони обговорили питання співробітництва двох столиць та сьогоднішню велику футбольну подію, яку Київ приймає вперше.

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Кличко відзначив, що столиця України радо зустрічає усіх гостей, які прибули на фінал Ліги чемпіонів УЄФА. «Ми старанно готувалися до цієї події. Готували і облаштовували локації, прикрашали місто. Особливу увагу приділили безпеці. 10 тис. правоохоронців забезпечують порядок у місті», - наголосив Кличко.

Мануела Кармена відзначила, що як колега розуміє всі проблеми мера міста, в якому відбувається така велика подія. «Мене вразив Київ- дуже зелене і дуже гарне місто», - сказала Кармена.

Віталій Кличко запропонував їй розглянути пропозицію про те, щоб Київ і Мадрид підписали угоду про побратимство двох столиць.

Кличко також запросив Мануелу Кармена прогулятися Софіївською площею. Там вони сфотографувалися з величезними сріблястим кубком Ліги чемпіонів та записали і відправили спільне звернення меру Ліверпуля Джону Андерсону. Кличко оприлюднив згодом відео на своїй сторінці у Facebook та в Twitter. «Джо, нам тебе не вистачає. І було б дуже добре, якби ти був зараз тут з нами. Шлемо тобі наші вітання і бажаємо удачі сьогодні ввечері! Подивимося, хто буде найсильнішим гравцем. Привіт Ліверпулю!», - сказав у відеозверненні мер Києва.