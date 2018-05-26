Кличко збирає підписи відомих спортсменів під листом з вимогою звільнити Сенцова

У листі зазначається, що ув’язнення Сенцова - це один із найбільш кричущих прикладів порушення прав людини.

Мер Києва Віталій Кличко збирає підписи відомих спортсменів та зірок світового футболу під зверненням з вимогою негайно звільнити українського письменника та режисера Олега Сенцова.

Частину підписів Кличко зібрав під час Турніру чемпіонів УЄФА, який відбувся в рамках фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику. Лист Кличка вже підписали екс-гравець збірної України з футболу Євген Левченко, Амбасадор Ліги чемпіонів УЄФА Ія Андрущак, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, англійський футбольний фрістайлер Біллі Вінгров, гравець збірної Ямайки з футболу Джеремі Лінч, екс-гравець збірної Франції та клубів «Олімпік» Марсель, «Мілан», «Челсі» Марсель Десаї, англійський футболіст Стен Коллімор, португальський футболіст Жозе Бозінгва, легендарний український боксер Володимир Кличко та інші спортсмени.

«Я, мер Києва, в минулому чемпіон світу з боксу, Віталій Кличко разом з багатьма небайдужими громадянами, всесвітньо відомими спортсменами та зірками світового футболу звертаюся до президента Російської Федерації негайно звільнити українського письменника та режисера Олега Сенцова. Також звертаюся до світової спільноти, демократичних інституцій активізувати зусилля щодо звільнення незаконно ув'язненого Олега Сенцова», - йдеться у зверненні.

Читайте такожКличко проситиме зірок світового футболу підтримати звернення про звільнення Сенцова

У листі зазначається, що ув’язнення Сенцова - це один із найбільш кричущих прикладів порушення прав людини.

«Обурливо, що талановитого митця, який мав мужність висловити свою громадянську позицію, тримають у в’язниці за сфабрикованою справою. Здоров’я Олега стрімко погіршується. І, якщо він залишиться за ґратами, ми можемо не встигнути, станеться трагедія», - наголошується у зверненні.

Кличко зауважив, що звільнення Сенцова чекають у всьому світі, за нього моляться у багатьох країнах.

«Долучаю свій голос до тих, хто вимагає дослухатися до найвідоміших митців, письменників, спортсменів та громадських діячів і повернути на волю Олегова Сенцова», - підкреслив Віталій Кличко.