У Києві біля "Олімпійського" під Новий рік запрацює святкове село

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

Селище буде встановлене на Троїцькій площі (поблизу НСК "Олімпійський").

На площі встановлять ялинку, облаштують ярмарок. Також організатори обіцяють резиденцію діда Мороза та парк атракціонів.

Фінансування проведення заходу буде здійснюватися за рахунок приватної компанії, яка організовує свято.

Відповідно до розпорядження, Управління туризму КМДА координуватиме питання, пов’язані з підготовкою та проведенням заходу.

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Департамент охорони здоров’я забезпечить чергування бригад швидкої медичної допомоги під час свята.

Також, Печерська РДА зобов’язана встановити модульні туалети, додаткові урни та контейнери для сміття, посилене прибирання території.

МВС у період з 5 грудня 2014 до 25 січня 2015 року забезпечить охорону громадського порядку та безперешкодний доступ до території проведення селища.

Новорічно-різдвяне селище працюватиме до 19 січня.