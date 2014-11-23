У КМДА заявляють, що сніг у Києві прибирають понад 4 тисячі комунальників

У Києві для прибирання вулиць від наслідків першого снігопаду сьогодні задіяно більше 4 тис. працівників столичних житлово-комунальних служб та близько 260 одиниць техніки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Для обробки території вже використано майже 340 тонн солі та 132 тонни посипкової суміші.

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Найбільше снігу, за інформацією комунальників, випало у північно-західних районах Києва – Святошинському, Оболонському, частково Солом’янському, Голосіївському, Подільському. Дніпровський, Дарницький і центральні райони найменше відчули вплив опадів.

Впорядкування міської території здійснюється зусиллями шхяхово-експлуатаційних служб, зеленбудівців і працівників ЖЕКів. У дворах працюють додатково 123 одиниці техніки житлово-експлуатуючих організацій, які забезпечують прибирання прибудинкових територій та міжквартальних проїздів.

Міська влада звертає увагу керівників приватних підприємств, зокрема численних торговельних точок, які працюють у столиці, на необхідність прибирання прилеглої території, що суттєво допоможе комунальникам забезпечити порядок і безпеку на вулицях Києва.