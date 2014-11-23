У Києві спалили автомобіль речниці Кличка (фото)
15:03, 23 листопада 2014Київ
0
Прес-секретар мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов'єва повідомила, що вночі згоріла її машина внаслідок умисного підпалу.
Згоріла машина речниці Кличка / facebook.com/zinovieva.oksana
Про це вона написала у Facebook.
"Вночі згоріла моя машина. Вибухо-техніки діагностували навмисний підпал", - повідомила Зінов'єва.
Читайте такожУ Києві вночі згоріли 4 автомобілі Прес-секретар прокуратури Києва Олена Яхно повідомила, що за фактом підпалу відкрито провадження за ч. 4 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter