У Києві спалили автомобіль речниці Кличка (фото)

Про це вона написала у Facebook.

"Вночі згоріла моя машина. Вибухо-техніки діагностували навмисний підпал", - повідомила Зінов'єва.

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