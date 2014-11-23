Влада Києва запевняє, що ситуація зі снігом під контролем

На прибирання доріг від снігу вийшли 259 одиниць техніки, ситуація в місті керована.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

”Роботи з прибирання снігу тривають в усіх районах міста. Оскільки сніг продовжує йти, я звертаюся до водіїв без особливої потреби не виїжджати на власних авто. А приватні компанії і підприємства - долучитися до прибирання біля своїх офісів і приміщень”, - зазначив Кличко.

Читайте такожНа вихідних в Україну прийде похолодання з Арктики та мокрий снігЗа словами генерального директора ”Київавтодору” Володимира Жукова, працівники ”Київавтодору” працюють з 5.00. ”Першим під сніговий удар потрапив Святошинський район, а далі вже інші райони Києва. Нічого катастрофічного немає. Ми справляємося”, - сказав він.

Жуков повідомив, що для очищення шляхів вже висипано 331 тонну солі та 132 тонни пісчано-сольової суміші. ”Роботи продовжуються. Я проїхався містом, щоб проконтролювати ситуацію. Більшість доріг в районах міста вже розчищено”, - сказав Жуков.