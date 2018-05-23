Поворозник про підготовку до фіналу ЛЧ: Ми йдемо за графіком, який особисто контролює Кличко

Поворозник зазначив, що столична адміністрація врахувала очікуваний колосальний приплив гостей і ретельно підготувалася до зустрічі.

Київ повністю готовий до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА – він стане одним з кращих за всю історію. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Київ абсолютно готовий до фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. Щотижня ми проводимо виїзні наради, у рамках яких інспектуємо всі локації і контролюємо своєчасне виконання робіт. Ми йдемо чітко за графіком, який особисто контролює Віталій Кличко. Також цей графік погоджений з УЄФА. Я абсолютно впевнений, що ніяких НП не відбудеться і фінал Ліги чемпіонів у Києві стане одним із найкращих фіналів Ліги чемпіонів УЄФА за всю історію», – заявив Поворозник.

Він також зазначив, що столична адміністрація врахувала очікуваний колосальний приплив гостей і ретельно підготувалася до зустрічі.

«Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 подивляться близько 600 млн телеглядачів в усьому світі, а відвідають Київ близько 100 тисяч іноземних туристів. Це колосальна кількість гостей для одноденної події! У рамках підготовки до фіналу співробітники Київської адміністрації оновили інформаційні ресурси для киян і гостей столиці: туристичний портал visitkyiv.travel, додаток Kyiv city guide, а також туристичну ID-карту – Kyiv PASS», – повідомив перший заступник голови КМДА.

За його словами, подбала столиця і про транспортування фанатів з аеропортів, а також про їхнє пересування по Києву.

«Організована робота 120 шатлів (по 60 на кожну команду), які доставлятимуть уболівальників від аеропортів «Бориспіль» і «Київ» ім. Сікорського (колишній аеропорт «Жуляни», – ред.) в центр міста. Плюс ще 12 шатлів в резерві. Нагадаю, що при наявності квитка або акредитації на матч, проїзд для вболівальників, волонтерів та представників медіа у комунальному транспорті буде безкоштовним. Відповідні витрати будуть компенсовані міському бюджету з боку УЄФА у сумі 100 тисяч євро. У центрі будуть облаштовані meeting points – точки збору фанатів «Реала» і «Ліверпуля». Перша – біля Палацу «Україна», друга – в парку імені Шевченка. На кожній з точок збору очікується з 15 тисяч фанатів. За вимогами УЄФА, пересування фанатів розплановано таким чином, щоб вболівальники двох команд не перетиналися один з одним», – заявив Микола Поворозник.