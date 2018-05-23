На сайті Київради зареєстрована нова петиція з вимогою безкоштовного проїзду

Кияни пропонують замість того, щоб підвищувати вартість проїзду громадським транспортом столиці, зробити користування ним повністю безкоштовним.

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію з вимогою встановлення безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці.

Відповідна петиція була опублікована 23 травня.

Так, кияни пропонують замість того, щоб підвищувати вартість проїзду громадським транспортом столиці, зробити користування ним повністю безкоштовним.

«Запровадити безкоштовний проїзд у комунальному транспорті м. Києва за прикладом м. Таллінна, де у 2017 році муніципалітет запровадив безкоштовний проїзд для мешканців міста», – пише автор петиції.

Зазначимо, це питання актуальне не тільки для Естонії, а і для інших країн Європи. Зокрема воно також стоїть на порядку денному у Німеччині – там пілотний проект з введення безкоштовного громадського транспорту планується розпочати у 5 містах.

Нагадаємо, із 14 липня вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. Вона становитиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Раніше на сайті Київради було також опубліковано низку петицій з вимогою не допустити підвищення вартості проїзду міським громадським транспортом. Зокрема кияни вимагають скасувати таке рішення, бо воно є «цинічним та неприпустимим». В одній з петицій сказано, що піднімати вартість проїзду нелогічно поки основна плата за проїзд йде в готівковому виді, тому треба прискорити введення єдиного електронного квитка. В іншій пропонується «відмінити всі пільги депутатам КМДА, та направляти зекономлені кошти в КП "Київпастранс"».

Автори ще однієї петиції пішли далі і запропонували відмінити пільги на громадському транспорті і пенсіонерам, мовляв, «через постійно "забитий" пенсіонерами у ранковий час пік громадський транспорт, молодь не встигає в школи, університети та на роботу».