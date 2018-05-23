На сайті Київради зареєстрована нова петиція з вимогою безкоштовного проїзду

11:18, 23 травня 2018
Київ
572
petition.kyivcity.gov.ua

Відповідна петиція була опублікована 23 травня.

Так, кияни пропонують замість того, щоб підвищувати вартість проїзду громадським транспортом столиці, зробити користування ним повністю безкоштовним.

«Запровадити безкоштовний проїзд у комунальному транспорті м. Києва за прикладом м. Таллінна, де у 2017 році муніципалітет запровадив безкоштовний проїзд для мешканців міста», – пише автор петиції.

Зазначимо, це питання актуальне не тільки для Естонії, а і для інших країн Європи. Зокрема воно також стоїть на порядку денному у Німеччині – там пілотний проект з введення безкоштовного громадського транспорту планується розпочати у 5 містах.

Нагадаємо, із 14 липня вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. Вона становитиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Раніше на сайті Київради було також опубліковано низку петицій з вимогою не допустити підвищення вартості проїзду міським громадським транспортом. Зокрема кияни вимагають скасувати таке рішення, бо воно є «цинічним та неприпустимим». В одній з петицій сказано, що піднімати вартість проїзду нелогічно поки основна плата за проїзд йде в готівковому виді, тому треба прискорити введення єдиного електронного квитка. В іншій пропонується «відмінити всі пільги депутатам КМДА, та направляти зекономлені кошти в КП "Київпастранс"».

Автори ще однієї петиції пішли далі і запропонували відмінити пільги на громадському транспорті і пенсіонерам, мовляв, «через постійно "забитий" пенсіонерами у ранковий час пік громадський транспорт, молодь не встигає в школи, університети та на роботу».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter