Громадський транспорт Києва змінить маршрути під час Ліги Чемпіонів

Зміни торкнуться низки тролейбусів, автобусів і трамваїв.

У Києві з 25 по 27 травня буде змінено роботу громадського транспорту у зв’язку з проведенням у столиці фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та "Фестивалю чемпіонів".

Читайте такожУ півторакілометровій зоні НСК "Олімпійський" на час Ліги чемпіонів перекриють рух транспорту

Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Так, з 20:00 25 травня до 6:00 27 травня під час заборони руху транспортних засобів на окремих ділянках вулиць, рух автобусів маршрутів № 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н та тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н буде організовано зі змінами:

– автобуси маршруту № 5 у напрямку залізничного вокзалу рухатимуться від вулиці Ізюмської до вулиці Ямської звичайною трасою, далі – вулиця Казимира Малевича, Короленківська, Тарасівська, далі за власним маршрутом;

– автобуси маршруту № 20 курсуватимуть від житлового масиву Корчувате до метро "Либідська";

– автобуси маршруту № 24 їздитимуть від Національного музею історії України у Другій світовій війні до вулиці Хрещатик звичайним маршрутом, далі – вулиця Михайлівська – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вулиця Петлюри – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик, далі за власним маршрутом;

– автобуси маршруту № 55 курсуватимуть від Дарницької площі до вулиці Басейної;

– автобуси маршруту № 69 – від вулиці Литвиненко-Вольгемут до вулиці Тарасівської;

– автобуси маршруту № 114 їздитимуть від вулиці Милославської до вулиці Хрещатик звичайним маршрутом, далі – вулиця Михайлівська – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вулиця Петлюри – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик, далі за власним маршрутом;

– автобуси маршруту № 118 курсуватимуть від метро "Чернігівська" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);

– автобуси нічного маршруту № 137Н рухатимуться від метро "Харківська" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);

– тролейбуси маршруту № 3 – від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";

– тролейбуси маршрутів № 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобуси маршрутного таксі № 433 курсуватимуть відповідно від вулиці Білицької, вулиці Чорнобильської, вулиці Смілянської, аеропорту "Київ", площі Космонавтів, вулиці Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;

– тролейбуси маршруту № 12 – від метро "Васильківська" до метро "Либідська";

– тролейбуси маршруту № 14 рухатимуться від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);

– тролейбуси маршруту № 15 – від метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);

– тролейбуси маршруту № 40 курсуватимуть трасою: вулиця Кадетський гай – вулиця Івана Пулюя – вулиця Федора Ернста – вулиця Народного ополчення – проспект Повітрофлотський – вулиця Івана Огієнка – вулиця Ползунова – вулиця Василя Липківського – вулиця Льва Толстого – вулиця Жилянська – вулиця Антоновича – вулиця Івана Федорова – вулиця Протасів Яр – вулиця Солом’янська – проспект Повітрофлотський – вулиця Народного ополчення – вулиця Федора Ернста – вулиця Івана Пулюя – вулиця Кадетський гай;

– тролейбуси нічного маршруту № 91Н їхатимуть від вулиці Милославської до метро "Либідська".

Роботу громадського транспорту у ніч на 27 травня буде продовжено на три години.

Зокрема буде організовано перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метрополітену, а саме:

- тролейбусних – № 5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50;

- трамвайних – № 1, 3, 8, 12, 14, 28;

- автобусних звичайного режиму руху – № 17, 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55к, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а;

- автобусних у режимі маршрутного таксі – № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на час Ліги Чемпіонів – до 8 години 28 травня – її підрозділи переведені на посилений режим несення служби.

"У Києві в цей період здійснюється посилений моніторинг пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей, зокрема, у місцях збору вболівальників в парку імені Шевченка, в Національному спортивному комплексі "Олімпійський", на площі біля Національного палацу мистецтв "Україна" та у фан-зоні на вулиці Хрещатик", - йдеться в повідомленні.

Також організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Як повідомляв УНІАН, на Хрещатику до 30 травня буде перекритий рух транспорту у зв’язку з облаштуванням фан-містечка для вболівальників Ліги Чемпіонів.