Кличко проситиме зірок світового футболу підтримати звернення про звільнення Сенцова

Незаконне ув’язнення Олега Сенцова – один із найбільш кричущих прикладів порушення прав людини.

Мер Києва Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу, щоб вони підтримали звернення до світової спільноти та керівництва Російської Федерації про звільнення незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це Кличко розповів в ефірі “Радіо Свобода”.

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“У нас напередодні фіналу Ліги чемпіонів відбудеться благодійний матч, в якому братимуть участь і зірки світового футболу. Одне можу сказати – я звертатимуся з офіційним листом, який вони, сподіваюся, теж підпишуть. Підтримають звернення до світової спільноти та керівництва Російської Федерації, щоб Сенцова звільнили”, - сказав Кличко.

Мер Києва відзначив, що незаконне ув’язнення Олега Сенцова – це один із найбільш кричущих прикладів порушення прав людини Російською Федерацією.

“Наскільки я знаю, він зараз знаходиться в критичному стані”, - наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні триває 9-ий день голодування незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.