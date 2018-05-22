Кличко проситиме зірок світового футболу підтримати звернення про звільнення Сенцова

18:31, 22 травня 2018
Київ
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Кличко назвав ув'язнення Сенцова в Росії прикладом порушення прав людини / фото kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу, щоб вони підтримали звернення до світової спільноти та керівництва Російської Федерації про звільнення незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це Кличко розповів в ефірі “Радіо Свобода”.

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“У нас напередодні фіналу Ліги чемпіонів відбудеться благодійний матч, в якому братимуть участь і зірки світового футболу. Одне можу сказати – я звертатимуся з офіційним листом, який вони, сподіваюся, теж підпишуть. Підтримають звернення до світової спільноти та керівництва Російської Федерації, щоб Сенцова звільнили”, - сказав Кличко.

Мер Києва відзначив, що незаконне ув’язнення Олега Сенцова – це один із найбільш кричущих прикладів порушення прав людини Російською Федерацією.

“Наскільки я знаю, він зараз знаходиться в критичному стані”, - наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні триває 9-ий день голодування незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

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Теги: #Віталій Кличко