Кличко: маємо забезпечити правопорядок під час проведення фіналу Ліги чемпіонів

Одне з головних завдань і правоохоронців, і міської влади - забезпечити правопорядок на вулицях столиці під час проведення фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА. Та допомогти гостям столиці у будь-якій ситуації. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки роботи Ситуаційного центру Національної поліції в місті Києві.

У центрі в режимі надзвичайної ситуації сьогодні спільно працюють представники поліції, Національної гвардії, СБУ, антитерористичного центру, Державної прикордонної служби, ДСНС, КМДА, медики та перекладачі. Особовий склад Головного управління Нацполіції в місті Києві вже переведений на посилений, цілодобовий режим роботи.

«Головне завдання роботи цього центру - забезпечити спокій та правопорядок на вулицях міста, допомогти гостям столиці у будь-якій ситуації. Тут інформацію одночасно отримують поліція, рятувальні служби, прикордонники, медики і міська влада. Завдяки цьому ми можемо оперативно реагувати на будь-яку ситуацію. Ухвалювати скоординовані рішення», - заявив мер столиці.

Протягом останніх тижнів у ситуаційному центрі провели кілька навчань, під час яких відпрацьовували дії фахівців у різних ситуаціях. На екрани моніторів, які встановлені у приміщенні центру, виведено близько 6 тисяч відеокамер. Їх встановили в Києві в рамках програми «Безпечна столиця». Завдяки цим камерам можна онлайн спостерігати за ситуацією в місцях проведення масових заходів. А також отримувати картинку з автомобілів та дронів, які оснащені камерами спостереження. Також до Ситуаційного центру надходять всі повідомлення про злочини та інші події, які відбулися у столиці. Щоденно їх приймають та обробляють 17 операторів служби «102».

«Завдяки роботі центру вже було розкрито багато злочинів. З останніх випадків - нещодавно оперативно затримали зловмисників, які спаплюжили та намагалися поцупити частину скульптурної композиції на Поштовій площі», - підкреслив Кличко.

Під час відвідання центру Кличко також оглянув спецтехніку київської поліції, частину якої закупили за програмою «Безпечна столиця». Також мер подарував працівникам поліції велосипеди. Їх отримали 6 правоохоронців, які затримали зловмисників на Поштовій площі.

«Сьогодні, як і обіцяв, я передаю велотранспорт працівникам Подільського управління поліції, які безпосередньо затримали злочинців на Поштовій площі. Я ще раз вам дякую і усіляко підтримуватиму тих, хто забезпечує дотримання порядку в столиці, допомагає зберегти наше місто, його майно і об’єкти, що прикрашають Київ. Думаю, це непогана мотивація для роботи, і у весняно-літній сезон ці велосипеди будуть вам у нагоді», - звернувся до поліцейських Віталій Кличко.