Микола Поворозник: «Фінал Ліги чемпіонів у Києві стане одним з найкращих за всю історію»

Трансляцію матчів покажуть на Контрактовій площі

– До фіналів Ліги чемпіонів залишилося кілька днів. Як ви оцінюєте підготовку Києва до цих подій?

– Київ абсолютно готовий до фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. Щотижня ми проводимо виїзні наради, в рамках яких інспектуємо всі локації та контролюємо своєчасне виконання робіт. Ми йдемо чітко за графіком, а його, в свою чергу, особисто контролює Віталій Кличко. Також цей графік погоджено з УЄФА.

– Які офіційні локації фіналів Ліги чемпіонів?

– Їх декілька: «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику, «Зона гостинності» маршрутом від бульвару Лесі Українки через територію музею «Київська фортеця». «Точки збору уболівальників» – meeting points, – в парку Шевченка та біля Палацу «Україна», Контрактова площа, де буде організовано перегляд фінального матчу «Реал» – « Ліверпуль» 26 травня.

– Де б ви радили подивитися фінал Ліги чемпіонів тим, хто не зміг купити квиток на стадіон?

– Як я вже казав – масовий перегляд буде організовано на Контрактовій площі. Тому, ви можете дивитися фінал або на площі, вдома, або в барі з друзями. Хочу звернути вашу увагу на те, що саме тут організований масовий перегляд фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вперше в історії. Ми довго вели переговори з УЄФА, щоб отримати згоду на показ матчу. За приблизними розрахунками, дивитися фінал на площі прийде приблизно 15 тисяч осіб, монтаж великого екрана, до слова, вже розпочався. Чекаємо всіх, хто не зможе потрапити на стадіон, 26 травня ввечері на Контрактовій площі.

Телеаудиторія матчу – 600 мільйонів людей

– Розкажіть докладніше про «Фестивалі чемпіонів». Чи справді брати Клички будуть тренерами футбольної команди?

– «Фестиваль чемпіонів» проходитиме на Хрещатику з 24 до 27 травня. Для футбольних уболівальників найцікавіша подія відбудеться 25 травня – Ultimate Champions Tournament – Турнір чемпіонів. На поле вийдуть зірки Ліги чемпіонів попередніх років – Давор Шукер, Педраг Міятович, Стів Макманаман, Роббі Фаулер, Кларенс Зеєдорф, Деко і Хенрік Ларссон. В українській команді гратимуть амбасадори фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 серед чоловіків і жінок – Андрій Шевченко та Ія Андрущак. Так, тренерами команди будуть Віталій і Володимир Клички. На офіційному сайті Київської адміністрації ви можете знайти розклад фестивалю. Крім показових матчів, спортивних активностей, виступатимуть відомі гурти – ДахаБраха, ТНМК та інші. Вхід на територію «Фестивалю чемпіонів» вільний.

– Ви вже прогнозували, які проблемні моменти можуть виникнути під час проведення матчів Ліги чемпіонів?

– Жодної проблеми немає. А ось стурбованість деяка є. Зокрема, мова йде про недопущення порушень прав інтелектуальної власності УЄФА: продажу контрафактної продукції, несанкціонованих рекламних акцій та використання символіки Ліги чемпіонів. Проводиться активна роз'яснювальна робота серед підприємців з цього приводу.

– Як місто підготувалося до напливу туристів, а також скільки їх взагалі очікується?

– Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 переглянуть приблизно 600 млн телеглядачів в усьому світі, а відвідають Київ майже 100 тисяч іноземних туристів. Це колосальна кількість гостей для одноденної події! В рамках підготовки до фіналу, співробітники Київської адміністрації оновили інформаційні ресурси для киян і гостей столиці: туристичний портал visitkyiv.travel, додаток Kyiv city guide, а також туристичну ID-карту – Kyiv PASS.

Роботу громадського транспорту подовжать до 3:00

– Як футбольні фанати діставатимуться з аеропортів в центр міста?

– Для цього організовано роботу 120 шатлів (по 60 на кожну команду), які привезуть уболівальників від аеропортів «Бориспіль» і «Київ» ім. Сікорського (колишній аеропорт «Жуляни», – ред.) в центр міста. Також 12 шатлів маємо в резерві. Нагадаю, що при наявності квитка або акредитації на матч, проїзд для вболівальників, волонтерів та представників медіа в комунальному транспорті буде безкоштовним. Відповідні витрати компенсуватимуться міському бюджету з боку УЄФА в сумі 100 тисяч євро. У центрі облаштовуватимуться meeting points – точки збору фанатів «Реала» та «Ліверпуля». Перша – біля Палацу «Україна», друга – в парку імені Шевченка. На кожній з точок збору очікується по 15 тисяч фанатів. За вимогами УЄФА, пересування фанатів розплановано таким чином, щоби вболівальники двох команд не перетиналися один з одним.

– Чи будуть якісь особливості роботи транспорту цими днями?

– У ніч з 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту подовжать до 3:00. З вечора 25 травня до ранку 27 травня буде перекрито рух транспорту в радіусі 1,5 кілометра навколо НСК «Олімпійський». Зокрема, вулиця Володимирська, бульвар Лесі Українки, вулиці Євгена Коновальця, Богдана Хмельницького і Хрещатик, який вже перекрито з 12 травня. У цьому периметрі пересуватися можуть тільки пішоходи.

– Де ви особисто будете дивитися фінал?

– Чесно кажучи, ще не визначився. Але я точно впевнений, що ніяких НП не станеться, і фінал Ліги чемпіонів у Києві стане одним з кращих фіналів Ліги чемпіонів УЄФА за всю історію.

Аркадій Калюжний