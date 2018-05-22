КМДА сподівається на розуміння з боку УЄФА щодо неприйнятності згадування «Газпрому» в рекламі

Місто сподівається на розуміння з боку УЄФА щодо неприйнятності згадування російського «Газпрому» на рекламних стендах.

Про це сказав головний представник КМДА з питань, пов’язаних з проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018 у місті Києві Андрій Мирошніченко, передає прес-служба КМДА.

«У процесі перемовин із УЄФА було визначено, що при організації «Фестивального містечка» обумовлена активація усіх партнерів УЄФА, окрім «Газпрому». Ми вдячні УЄФА за розуміння і за те, що вони пішли на відмову від промо-стенду цієї компанії, офіційної локації та окремої реклами, на кшталт Adidas, MasterCard, Lays та інших спонсорів. Адже місто не в праві втручатися у спонсорські стосунки УЄФА. Проте, навіть згадування лого компанії серед загального переліку спонсорів Ліги чемпіонів стало для нас неприємною несподіванкою. У дресінгу Києва, за який відповідає безпосередньо КМДА, не має і навіть не могло бути мови про жодне згадування цієї компанії», – зазначив Андрій Мирошніченко.

Він повідомив, що наразі місто проводить додаткові перемовини щодо вирішення цього питання і сподівається на розуміння з боку УЄФА.

«Дії з боку Росії: анексія Криму, війна на Сході, і, як наслідок, наше ставлення до всіх і всього, що пов’язане з країною-агресором, на жаль, зрозумілі не всіма у світі. Проте, я сподіваюсь, що ми таки знайдемо повне розуміння з боку УЄФА», – додав Андрій Мирошніченко.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» та ФК «Ліверпуль».

У сезоні 2017/2018 фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок відбудеться 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського. У фіналі – ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».

«Фестивальне містечко» – традиційна офіційна локація фіналів Ліги чемпіонів, організацією якої займається УЄФА.