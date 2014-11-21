На Майдані на честь річниці початку протестів зібралося близько 300 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, навпроти стели на Майдані люди виклали з лампадок великий тризуб. Очікується, що свічки в лампадках будуть запалені ввечері.

Більшість з тих, хто перебуває нині Майдані, - люди старшого та похилого віку. Присутня також незначна кількість молодих хлопців у військовій формі.

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В основному люди збираються навколо фотоінсталяцій, які відображають акції протесту на Майдані, що відбувалися рік тому.

Багато людей кладуть квіти або ставлять свічки вздовж алеї Героїв Небесної Сотні.