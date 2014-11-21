На Майдані на честь річниці початку протестів зібралося близько 300 осіб
13:12, 21 листопада 2014Київ
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Станом на 12.50 на Майдані Незалежності у Києві з нагоди відзначення річниці Революції гідності зібралося понад 300 осіб.
Багато людей принесли квіти або свічки / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, навпроти стели на Майдані люди виклали з лампадок великий тризуб. Очікується, що свічки в лампадках будуть запалені ввечері.
Більшість з тих, хто перебуває нині Майдані, - люди старшого та похилого віку. Присутня також незначна кількість молодих хлопців у військовій формі.
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В основному люди збираються навколо фотоінсталяцій, які відображають акції протесту на Майдані, що відбувалися рік тому.
Багато людей кладуть квіти або ставлять свічки вздовж алеї Героїв Небесної Сотні.
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